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Легендарная Надежда Демичева будет диктором «Авангарда» на сибирском дерби

Легендарная Надежда Демичева будет диктором «Авангарда» на сибирском дерби
Хоккей / КХЛ

22 февраля на «Арене-Балашиха» состоится сибирское дерби. Омский «Авангард» проведёт домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью». Во время матча диктором на арене будет работать легендарная Надежда Демичева.

Демичева была голосом «ястребов» на протяжении более 30 лет. В первый раз она отработала матч «Авангарда» в ноябре 1986 года. В этом сезоне из-за вынужденного переезда в Московскую область на играх «ястребов» работал другой судья-информатор.

«22 февраля „Авангард“ проводит заключительный матч регулярного чемпионата. Я впервые буду работать на матче команды не в Омске. Конечно, эмоции непередаваемые. Важнейшая игра, сибирское дерби в Балашихе. Отработаю эту игру на все 100%. Для меня это будет незабываемое событие», — сказала Демичева.

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Легендарный диктор Надежда Демичева рассказала о своей карьере, особенностях работы и анонсировала сюрприз для омских болельщиков.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Авангарда».

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