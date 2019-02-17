Круче, чем Моуринью. Голос омского хоккея вернётся к «Авангарду»

Надежда Демичева для омского хоккея давно уже стала культовой фигурой. Диктор работает на матчах «Авангарда» уже более 30 лет, за это время она успела стать неотъемлемой частью клуба. В интервью «Чемпионату» Демичева рассказала о своих взаимоотношениях с игроками, самых трудных матчах в жизни и приглашении от клуба в Балашиху.

«Когда пришла работать в хоккей, в Омске были пустые трибуны»

— Как вы стали диктором, ведь за плечами у вас педагогическое образование?

— В 1986 году я пришла устраиваться администратором в СКК «Иртыш» (сейчас СКК им. В. Блинова. – Прим. «Чемпионата»), директор увидел, что у меня есть какие-то голосовые данные. В принципе, филологический факультет – это же стихи, выразительное чтение, нас этому учили. Видимо, голос «поставился» сам по себе, какой-то природный дар, я над ним не работала. Опробовали меня сначала на балете, затем на одной хоккейной игре. Получилось так, что голос на микрофоне хорошо «лежит». «Авангард» тогда только переехал с открытого катка под крышу нового крытого стадиона, так и началась моё сотрудничество с хоккейным клубом.

— Получается, когда вы попали в хоккей, в «Авангарде» ещё даже Леонид Киселёв не работал?

— Да, команда играла во второй лиге, были пустые трибуны. Мне, кстати, так было даже лучше, как начинающему диктору, практика хорошая. Главное было – выучить жесты судей, и сказать с правильной интонацией.

— Помните свой первый матч в качестве диктора?

— Немного стёрлись эти воспоминания из памяти, потому что не было зрителей в те времена, и я не видела реакции. Когда уже организовался фанатский сектор, когда трибуны заполнились — это запоминается. А в первое время – как будто репетиция, где мне нужно было проверить голос на микрофоне.

— В 1986 году вы уже болели за «Авангард»?

— Нет, но я была заядлым хоккейным любителем. Смотрела все матчи на этих старых чёрно-белых телевизорах, их показывали ночью где-то в час, начале второго. Смотрела, а утром шла в школу, в институт, не пропускала ни одной игры. Помню комментарии Николая Озерова, болельщица была та ещё с детских лет. «Авангард» полюбила уже в процессе работы.

Надежда Демичева — диктор ХК «Авангард» Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

«Диктору без артистизма не обойтись»

— Как пришли к тому, чтобы произносить фамилии игроков, забросивших шайбу за «Авангард», нараспев? Это стало вашей фишкой.

— Конечно, мне помогли в этом. Приезжал на матчи «Авангарда» судья Александр Галиахматов, он похвалил мой голос и предложил попробовать более помпезно объявлять авторов, когда хозяева забивают, растягивать фамилии, чтобы публика оживилась. Я попробовала, получилось хорошо, все оценили, и с тех пор это действительно стало моей фишкой, о которой все знают.

— Кажется, что у вас стали учиться проявлению эмоций и дикторы других стадионов.

— Говорят, когда-то приезжали дикторы в Москву, проходили какие-то курсы, обменивались опытом. Но в моей практике этого не было, а хотелось бы встретиться с коллегами. Когда идёт трансляция матчей, диктору почти не предоставляют слово, его не слышно, комментаторы сами всё объясняют телезрителю. Поэтому диктору приходится напоминать о своём существовании, и здесь без артистизма не обойтись.

— Замечал, что добавляете в голос стальные нотки, когда приходится говорить о решении судьи не в пользу «Авангарда».

— Совершенно верно, от внутреннего состояния никуда не уйти, как бы ты не старался. Хладнокровие в голосе – это мой дикторский протест.

— Седьмая игра финала кубка Гагарина-2012, в третьем периоде судьи в спорной ситуации оставляют «Авангард» втроём против пятерых «динамовцев»…

— Ох, трудный момент был…Представляете, мне нужно было собраться, объявить всё это. Мы так уверенно шли к победе, и тут такое… После моего объявления на лёд полетели монеты, зажигалки, нужно было ещё сделать соответствующее заявление, а арена уже на ушах стоит. Но это моя работа, по-другому никак.

— Вы ведь работали на той серии со сломанной ногой?

— Меня преследовало число 13. Я сломала ногу 13 апреля, в день первой игры финала, это была пятница, время 13:10. До этого никогда не верила в «чёртову дюжину», а тут такое совпадение. Но ничего, отработала, видимо, патриот.

Шастина: всегда хочется вручать кубок своим "На лёд приглашаются стартовые составы команд…" Каждому, кто хоть раз бывал на "Татнефть-Арене", знакомы и эти слова, и этот голос.

Кубок Наденьки и соревнования по буллизму

— Вы работаете диктором уже 32 года, нет ощущения рутины?

— Нет, ни в коем случае. Перед матчем я должна проверить своё настроение, должна включить все лампочки, потому что играет роль абсолютно любая мелочь. Самое главное – должен быть позитивный настрой. Поэтому даже если перед матчем со мной что-то не так, я пытаюсь включить эти лампочки. Для меня это очень важно, и это самая интересная работа для меня.

— Вы давно уже важная часть омского «Авангарда». За долгое время работы наверняка с хоккеистами сложились не только рабочие отношения?

— Конечно, я очень хорошо общаюсь с ребятами, постоянно ощущаю огромное уважение. Но мне кажется, я и не заслужила другого отношения. Хоккеисты, тренеры уходят в другие команды, но когда потом приезжают в Омск, то они всегда подойдут, пообщаются, спросят о моих делах. Чувствую глубокое уважение к себе, неподдельный интерес, спасибо им за это, очень приятно.

— Когда «Авангард» выиграл кубок Надежды, хоккеисты вручили его вам прямо на льду.

— Денис Куляш, капитан той команды, мне говорил: «Наденька, не волнуйся, кубок будет твой, кубок Наденьки будет наш». Было безумно приятно.

— Приходилось вам когда-нибудь пропускать матчи?

— Нет, ни разу не пропустила. Однажды я потеряла голос, видимо кто-то чихнул на меня. Голосовые связки — это ведь самое уязвимое у меня. Я сразу побежала в поликлинику и мне сказали молчать два дня. А я такой человек, эмоциональный, говорливый, контактный, для меня это было очень тяжело. Но ради работы пришлось потерпеть. Молчала два дня, потом иду на хоккейный матч и для себя начинаю говорить: «Добрый вечер…». Смотрю, всё нормально, голос в порядке. Испытала огромное облегчение, сразу все лампочки включились.

— Наверняка у вас была масса смешных случаев на работе.

— Расскажу один эпизод. Был какой-то товарищеский матч, а после него должен был выступать певец и композитор Виктор Чайка. И тут режиссёр подбегает ко мне и говорит: «Сейчас Чайка не сможет выйти, говори, что начинается соревнование по буллизму». Я думаю — ну он знает, о чём говорит, и произношу эти слова в микрофон. И когда я завершаю фразу, то уже понимаю, что соревнования-то не по буллизму, а по буллитам. Где-то что-то у меня тогда не сработало вовремя. С того случая всегда держу над собой жёсткий контроль во время матча. Буллизм отложился в подкорке.

Надежда Демичева — диктор ХК «Авангард» Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

«Смотрю на хоккеистов, здоровых мужиков, а они плачут»

— Матч памяти Александра Вьюхина в апреле 2012 года – один из самых сложных в вашей карьере?

— Ох, Саша Вьюхин – прекрасный человек, умнейший, тёплый, добрый… Когда прощаешься с такими замечательными людьми – это очень тяжело. На том матче были совершенно другие эмоции, другой голос с тёмным, печальным стержнем. Это всё пропускаешь через себя, и это очень болезненно. До людей нужно было донести те же чувства.

— А первый матч в Омске после гибели Алексея Черепанова?

— Слёзы. Еле смогла сказать все эти речи, когда поднимали его свитер под своды арены. Я смотрю на хоккеистов, здоровых мужиков, а они плачут. А мне, женщине, много ли надо, чтобы расчувствоваться. Тем более Лёша Черепанов, этот мальчик, я же с ним разговаривала перед той поездкой. Говорю: «Лёшка, надо вам выиграть всех в Москве». А он: «Да легко!». Но не очень-то легко всё получилось, к сожалению. Это очень тяжело.

— У вас была мечта – посмотреть матч с трибуны?

— И её удалось реализовать. Однажды я поехала в качестве болельщицы с нашими фанатами в Новосибирск. Я включила все свои эмоции, которые я всегда сдерживаю на работе. Это непередаваемый адреналин и кайф, нельзя даже словами выразить. Такому эмоциональному человеку, как я, это было просто необходимо. Мне хочется, чтобы эта практика была постоянной, чтобы была возможность поболеть за «Авангард» открыто, и при этом понаблюдать за работой других дикторов.

Видео можно посмотреть на официальном канале ХК «Авангард» в YouTube.

«22 февраля снова буду диктором на матче любимой команды»

— Как отнеслись к ребрендингу «Авангарда»? Ведь на ваших глазах происходило создание старой эмблемы больше двадцати лет назад.

— А мне нравится новый логотип, я считаю, что в жизни иногда нужны обновления, иначе будет скучно. Новый ястреб в другую сторону летит, в нём много интересных нюансов. Мне понравилось с первого взгляда, а сейчас уже привыкла.

— Вам удалось пообщаться с новым руководством клуба – Максимом Сушинским и Александром Крыловым?

— С Максимом, разумеется, поговорили и о работе, и о жизни. Он вообще очень контактный и приятный человек, у нас много общего, мы давно знакомы. Девять лет отыграл за «Авангард»! С Крыловым поговорить не удалось, но мне нравится, как он руководит командой. Буквально взбодрил клуб, и это здорово. Чем мы хуже других, должны быть только лучше!

— «Авангард» полностью перебрался в Балашиху, но не взял с собой символ омского хоккея. Вам не предлагали поработать на домашних матчах в Подмосковье?

— Вот сейчас как раз и предложили! 22 февраля я буду диктором на матче своей любимой команды с «Сибирью». Может это и символично, что отработаю на последней игре регулярного чемпионата. А вообще, никаких обид нет. Прекрасно понимаю, что в каждом городе свой диктор. А я – омский диктор!

— А смогли бы перебраться в Балашиху на сезон-другой?

— Я отчаянная, я бы смогла, без особых проблем.

— На плей-офф останетесь с «Авангардом»?

— Пока не знаю. Может быть, это тайна.

— «Авангард» вернётся в родной город?

— Уверена, что вернётся. По-другому и быть не может. Для нашего города «Авангард» очень много значит, это не только спорт высших достижений, но и молодёжь, и детская школа. Обязательно вернётся!