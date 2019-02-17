Экс-тренер «Ак Барса» вошёл в тренерский штаб «Йокерита»

Известный финский специалист Ари Мойсанен назначен тренером вратарей «Йокерита», информирует официальный сайт команды. Отмечается, что соглашение будет действовать до конца сезона. Мойсанен заменил в тренерском штабе «шутов» Маркуса Кеттерера.

Ранее 47-летний специалист был тренером вратарей в «Ак Барсе». Именно во время работы Мойсанена в казанском клубе Эмиль Гарипов стал одним из лучших голкиперов лиги. Ещё одним подопечным Ари является Пекка Ринне, признанный лучшим вратарём Национальной хоккейной лиги сезона-2017/18.

Московское «Динамо» проиграло на своём льду ХК «Сочи» со счётом 2:3 ОТ и обеспечило себе пятое место в Западной конференции. «Йокерит», несмотря на поражение со счётом 1:5 в игре со СКА, сохранил четвёртое место. Таким образом, в первом раунде плей-офф подопечные Владимира Крикунова встретятся с «джокерами».