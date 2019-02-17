Кузнецов: перед ОИ игроки поддерживали Овечкина, а перед прессой все обос**ись

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал неучастие Александра Овечкина в Олимпийских играх в Пхёнчхане.



«Полностью поддерживаю Овечкина в ситуации с Олимпиадой. Если бы меня на момент, когда всё это решалось, хоть кто-то знал, я бы тоже говорил. Просто мне не понравилось, что игроки друг другу в глаза говорили: «Да-да-да», а потом перед прессой, можно сказать, обос**лись, и никто не захотел говорить. И так получилось, что Саня остался один.



А на самом деле человек абсолютно правильно всё говорил. И немножко расстроило, что его абсолютно никто не поддержал. Все закрыли на это глаза. Считаю, что это неправильно. Мы-то, люди спортивные, хоккейные, всё прекрасно понимаем. А диванные специалисты, которые шайбы никогда не видели, начали кричать какой-то маразм вроде: «Предатель Родины!»



Каким бы сильным Саша ни был, это психологически, думаю, всё равно бьёт. Я никогда не буду обсуждать работу других людей. Неужели так трудно понять, что не от него всё зависело? Конечно, он мог всё бросить, развалить здесь всё, приехать на Олимпиаду и сказать: «Вот, я отвечаю за свои слова». Но мы не в то время живём», – цитирует Кузнецова «Спорт-экспресс».

Напомним, Александр Овечкин был вынужден пропустить Олимпийские игры в Пхёнчхане из-за запрета руководства Национальной хоккейной лиги. В итоге россиянин и его команда «Вашингтон Кэпиталз» стали обладателями Кубка Стэнли, а сборная России – олимпийским чемпионом.