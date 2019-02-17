Видео: Георгиев в матче с «Питтсбургом» пропустил гол от собственного защитника

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейджерс» Александр Георгиев пропустил от собственного защитника в матче Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз».



На 17-й минуте первого периода Крис Летанг выполнил бросок по воротам Георгиева, и шайба, сначала попав в защитника «Рейнджерс» Кевина Шаттенкирка, влетела в ворота россиянина.

Спустя три минуты «синерубашечники» усилиями Матса Цукарелло сравняли счёт. Интересно, что и в этом случае случился автогол. В данный момент идёт второй период.

В турнирной таблице Восточной конференции «Питтсбург» располагается на девятой строчке, набрав 68 очков. «Нью-Йорк» отстаёт от соперника на 9 очков и занимает 12-е место.