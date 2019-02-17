Сидни Кросби догнал Александра Овечкина по количеству очков за историю НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома оказался сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс» – 6:5.



Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился 3 (0+3) очками. Благодаря этому Кросби добрался до отметки в 1188 (436+752) очков в регулярных чемпионатах и вышел на 47-е место в истории НХЛ, сравнявшись с результатом россиянина Александра Овечкина. Стоит отметить, что 31-летний Кросби (920) провёл на 140 матчей меньше 33-летнего Овечкина (1060).



Следующей целью для Кросби и Овечкина является канадец Дино Сиссарелли, в активе которого 1200 набранных очков. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки. На счету легендарного канадца 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах регулярного чемпионата.

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