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«Питтсбург» обыграл «Рейнджерс», Малкин набрал 60-е и 61-е очки в сезоне

«Питтсбург» обыграл «Рейнджерс», Малкин набрал 60-е и 61-е очки в сезоне
Хоккей / НХЛ

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Нью-Йорк Рейджерс» — 6:5.

Счёт на 17-й минуте встречи при помощи соперника открыл защитник хозяев Крис Летанг. Спустя три минуты Матс Цуккарелло восстановил равновесие, так же, как и Летанг, отправив шайбу в ворота соперника транзитом через защитника команды-соперника.

Во втором периоде команды по два раза отметились в воротах друг друга, однако уже к 50-й минуте счёт на табло был разгромный – 6:3. Пятую и шестую шайбы «Питтсбурга» записал на свой счёт Евгений Малкин, таким образом доведя количество набранных очков в сезоне до 61 (18+43). Вторая шайба россиянина оказалась особенно эффектной. «Рейнджерс» сумели отыграть две шайбы, однако на большее их не хватило.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2019, воскресенье. 20:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
6 : 5
1:1, 2:2, 3:2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 – Летанг (Кросби) – 16:11 (5x5), 1:1 – Цуккарелло (Хейз, Шаттенкирк) – 19:20 (5x4), 2:1 – Петтерссон (Бьюгстад, Шульц) – 31:41 (5x4), 3:1 – Дюмулен (Кросби, Петтерссон) – 34:09 (5x5), 3:2 – Цуккарелло (Зибанеджад, Крайдер) – 34:35 (5x5), 3:3 – Строум – 37:45 (5x5), 4:3 – Летанг (Кросби, Гюнцель) – 44:36 (5x5), 5:3 – Малкин (Кессел, Астон-Риз) – 47:24 (5x5), 6:3 – Малкин (Астон-Риз, Кессел) – 49:55 (5x5), 6:4 – Хейз (Деанджело, Стаал) – 54:14 (5x5), 6:5 – Зибанеджад (Крайдер, Шаттенкирк) – 59:42 (6x5)
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