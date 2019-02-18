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Владимир Тарасенко стал третьей звездой дня в НХЛ

Владимир Тарасенко стал третьей звездой дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила имена троих лучших хоккеистов завершившегося игрового дня.

Главной звездой дня стал форвард «Флориды Пантерз» Александр Барков, оформивший хет-трик и сделавший результативную передачу в игре с «Монреаль Канадиенс» (6:3).

Второй звездой признан голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон, отыгравший на ноль в матче с «Миннесотой Уайлд» (4:0). Канадский вратарь отразил 40 бросков.

Тройку лучших замкнул нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко, набравший 3 (1+2) очка в игре с «Уайлд». 27-летний форвард смог преодолеть отметку в 400 очков за карьеру в НХЛ. Россиянин за 478 матчей в лиге забросил 204 шайбы и сделал 197 результативных передач. Он стал 11-м игроком в истории клуба из штата Миссури, которому покорилась эта отметка.

Тарасенко в матче с «Миннесотой» преодолел отметку в 400 набранных очков в НХЛ
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