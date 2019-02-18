Салливан: когда Малкин показывает лучший хоккей, остановить его очень сложно

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высоко оценил игру форварда Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:5). Российский игрок оформил дубль, став автором победной шайбы.

«Когда Малкин показывает лучший хоккей, остановить его очень сложно. Он приносит огромную пользу. Когда лидеры играют хорошо, это помогает абсолютно всем», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.

Счёт на 17-й минуте открыл защитник хозяев Крис Летанг. Спустя три минуты Матс Цуккарелло восстановил равновесие. Во втором периоде команды провели по две голевые атаки, однако уже к 50-й минуте счёт на табло был разгромный – 6:3. Пятую и шестую шайбы «Питтсбурга» записал на свой счёт Евгений Малкин, таким образом доведя количество очков в сезоне до 61 (18+43). Вторая шайба россиянина оказалась особенно эффектной. «Рейнджерс» сумели отыграть две шайбы, однако на большее их не хватило.