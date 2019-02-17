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Малкин забил Георгиеву после спинорамы

Фото: Christian Petersen/Getty Images
Малкин забил Георгиеву после спинорамы
Хоккей / НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:4, идёт третий период). Ворота «Рейнджерс» защищает россиянин Александр Георгиев.

Вторая шайба Евгения оказалась особенно эффектной – хоккеист выполнил спинораму, после чего отправил шайбу мимо Георгиева.

Видео можно увидеть в официальном «твиттере» Национальной хоккейной лиги.

Таким образом Малкин набрал 61-е очко в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (18+43).

Напомним, в первом периоде матча «Пингвинз» и «Рейнджерс» случилось два курьёзных гола.

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