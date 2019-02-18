«Автомобилист» выиграл Восточную конференцию

«Автомобилист» досрочно выиграл Восточную конференцию. Екатеринбуржские хоккеисты оказались в зоне недосягаемости для конкурентов после того, как «Барыс» уступил в гостях «Адмиралу» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.

«Адмирал» набрал 49 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 84 набранными очками занимает вторую строчку. Хоккеисты из Астаны отстают от «Автомобилиста» на пять очков. После поражения во Владивостоке «Барыс» лишился математических шансов на то, чтобы обойти «Автомобилист» до окончания регулярного чемпионата.

«Автомобилисту» до окончания регулярного чемпионата КХЛ остаётся сыграть с «Нефтехимиком», «Сибирью» и «Витязем».