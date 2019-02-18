Скабелка: «Барыс» неплохо играл в обороне, одна ошибка стоила нам матча

Главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с «Адмиралом» из Владивостока (1:2).



«Не всё получалось в атаке, но, в общем-то, достаточно неплохо играли в обороне. И единственная ошибка в конце третьего периода стоила нам матча. Идём дальше», — приводит слова специалиста официальный сайт команды из Владивостока.



Хоккеисты из Астаны отстают от лидирующего в Восточной конференции «Автомобилиста» на пять очков. После поражения во Владивостоке «Барыс» лишился математических шансов на то, чтобы успеть обойти по очкам «Автомобилист» до окончания регулярного чемпионата.



Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19