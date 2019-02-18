Светлов: удача была на стороне «Адмирала», игра получилась тяжёлая

Главный тренер «Адмирала» из Владивостока Сергей Светлов поделился впечатлениями от выигранной домашней встречи с астанинским «Барысом» (2:1). «Адмирал» набрал 49 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.



«Тяжёлая была игра. Интересная, напряжённая до последних секунд. Главное, что забили. На последних минутах у нас обычно не так хорошо всё получалось. Сегодня удача была на нашей стороне. Хочу поблагодарить ребят за игру, за победу. И наших болельщиков, которые нас поддерживают, переживают. Я считаю, что хорошая поддержка сыграла сегодня свою роль, и мы победили», — приводит слова специалиста официальный сайт команды.

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