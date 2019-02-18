Коньков: «Адмирал» борется за существование, мы не согласны с плохими отзывами

Нападающий «Адмирала» Сергей Коньков подвёл итоги выигранного матча с «Барысом» (2:1).



«Настраивались на третий период, чтобы сыграть надёжно, обезопасить свои ворота. Соперник действительно мастеровитый и своё место занимает не случайно, гарантировал себе победу в дивизионе. Мы прекрасно понимали, что соперник действительно опасный.



Удачно получилось сыграть последнюю смену, продержались весь период. Молодчики, ребята, и удаление выстояли, и удалось дотерпеть, самое главное. Удача была на нашей стороне.



Даже несмотря на то, что мы не попадаем в плей-офф, мы боремся за свое существование и каждый хочет себя в конце сезона в полной мере проявить. Хотим показать, что мы не согласны с плохими отзывами о нашей команде. Стараемся опровергнуть это своей игрой в первую очередь», — цитирует игрока официальный сайт «Адмирала».