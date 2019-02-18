ЦСКА — «Витязь»: в состав гостей вернулся Александр Сёмин

Стали известны составы московского ЦСКА и подольского «Витязя» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 18 февраля, начало игры — в 19:30 мск. «Витязь» сегодня может обеспечить себе выход в плей-офф.



ЦСКА:



Юханссон (Сорокин);

Науменков — Марченко, Капризов — Вей — Толчинский;

Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Хансен;

Блажиевский — Романов, Мамин — Шалунов — Окулов;

Чмыхов, Слепышев — Светлаков — Телегин.



«Витязь»:



Самонов (Ортио);

Катичев – Мозик, Ржепик – Аалтонен – Сёмин;

Евсеенков – Стасенко, Макеев – Швец-Роговой – Рендулич;

Головков – Романов, Кокарев – Столяров – Комаров;

Воронков – Кожемякин, Выглазов – Чернов – Гончаров.