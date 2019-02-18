Стали известны составы московского ЦСКА и подольского «Витязя» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 18 февраля, начало игры — в 19:30 мск. «Витязь» сегодня может обеспечить себе выход в плей-офф.
ЦСКА:
Юханссон (Сорокин);
Науменков — Марченко, Капризов — Вей — Толчинский;
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Хансен;
Блажиевский — Романов, Мамин — Шалунов — Окулов;
Чмыхов, Слепышев — Светлаков — Телегин.
«Витязь»:
Самонов (Ортио);
Катичев – Мозик, Ржепик – Аалтонен – Сёмин;
Евсеенков – Стасенко, Макеев – Швец-Роговой – Рендулич;
Головков – Романов, Кокарев – Столяров – Комаров;
Воронков – Кожемякин, Выглазов – Чернов – Гончаров.
ЦСКА — «Витязь»: в состав гостей вернулся Александр Сёмин