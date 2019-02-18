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Чесалин: реализация моментов удалась, но игра для «Автомобилиста» плохая

Чесалин: реализация моментов удалась, но игра для «Автомобилиста» плохая
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Автомобилиста» Евгений Чесалин поделился впечатлениями после победы в матче с нижнекамским «Нефтехимиком» (5:3).

«За счёт чего победили? Реализация моментов сегодня удалась, но игра очень плохая. Сложный второй период? Да, это так, куча абсолютно нелепых ошибок, которые и привели к голам. Так нельзя действовать в преддверии плей-офф.

Повлиял ли на матч проигрыш «Барыса» и победа «Автомобилиста» в конференции? Нет, вообще никак не повлиял, без разницы кто там и как сыграл. У нас есть свои задачи, нам нужно готовиться к плей-офф, и не важно какое место, первое или второе. Сегодня выиграли, заняли первое место», — отметил Чесалин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Поляковым.

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