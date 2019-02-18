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«Витязь» потерпел шестое поражение подряд, крупно проиграв ЦСКА

«Витязь» потерпел шестое поражение подряд, крупно проиграв ЦСКА
Хоккей / КХЛ

Московский ЦСКА на домашнем льду переиграл подольский «Витязь», встреча завершилась со счётом 6:1. Подопечные Игоря Никитина одержали восьмую победу подряд и приблизились к победе в Кубке континента. Подольский клуб потерпел шестое поражение кряду.

Первый гол был забит на седьмой минуте: точный бросок в актив записал защитник «армейского» коллектива Клас Дальбек. Вскоре Антон Слепышев упрочил преимущество ЦСКА. Во втором периоде московский клуб забил ещё дважды, заброшенными шайбами отметились Андрей Светлаков и Константин Окулов. В заключительном периоде у ЦСКА забили Артём Чмыхов и Мэт Робинсон, «Витязь» ответил голом Алексея Макеева.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2019, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
6 : 1
3:0, 1:0, 2:1
Витязь
Московская область
1:0 – Дальбек (Вей, Капризов) – 06:08 (5x5), 2:0 – Слепышев (Телегин) – 08:08 (5x5), 3:0 – Светлаков (Телегин, Слепышев) – 19:56 (5x5), 4:0 – Окулов (Дальбек, Шалунов) – 37:58 (4x4), 5:0 – Чмыхов (Телегин) – 55:43 (5x5), 6:0 – Робинсон (Дальбек, Светлаков) – 58:14 (5x5), 6:1 – Макеев (Кожемякин, Рендулич) – 58:43 (5x5)

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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