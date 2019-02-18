«Витязь» потерпел шестое поражение подряд, крупно проиграв ЦСКА

Московский ЦСКА на домашнем льду переиграл подольский «Витязь», встреча завершилась со счётом 6:1. Подопечные Игоря Никитина одержали восьмую победу подряд и приблизились к победе в Кубке континента. Подольский клуб потерпел шестое поражение кряду.



Первый гол был забит на седьмой минуте: точный бросок в актив записал защитник «армейского» коллектива Клас Дальбек. Вскоре Антон Слепышев упрочил преимущество ЦСКА. Во втором периоде московский клуб забил ещё дважды, заброшенными шайбами отметились Андрей Светлаков и Константин Окулов. В заключительном периоде у ЦСКА забили Артём Чмыхов и Мэт Робинсон, «Витязь» ответил голом Алексея Макеева.

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