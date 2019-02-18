Крикунов: броски «Динамо» не были злыми, будем настраивать голову

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с «Трактором» (0:1).



«В первом периоде не могли пробиться через организованную оборону соперника. Во втором периоде решили этот вопрос, но ничего не забили, хотя имели достаточно моментов. Судницина переиграть не смогли. В третьем периоде зевнули один момент и пропустили. Понятно было, что соперник будет играть в закрытом стиле. Они ловили нас на контратаки. Вратарь выручал, но один момент всё решил. Мы сегодня не забили ни одного гола, видимо, рано успокоились. Будем настраивать им голову.



Не было должной концентрации и максимальной концентрации сегодня. Броски получались не злые. Когда игроки настроены на игру, то хватает бросков, которые в два раза слабее. А когда они играют спустя рукава, то даже хорошие броски не проходят.



Нет, я не пожалел, что выставил сегодня основной состав. К тому же четыре защитника у нас отдыхало, мы их поставили сегодня. По такой игре нам надо выставлять основной состав, чтобы готовиться к плей-офф», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.