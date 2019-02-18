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Тертышный — о результативности: у «Трактора» больше оборонительных форвардов

Тертышный — о результативности: у «Трактора» больше оборонительных форвардов
Хоккей / КХЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (0:1).

«Очень рады сегодняшней победе, тяжёлый матч получился. Во втором периоде пошли отдельные удаления, спасибо бригаде меньшинства и вратарю, что выдержали. В третьем периоде удалось забить гол и удержать итоговое преимущество. Поблагодарил ребят после матча за проявленное терпение и поздравил с победой.

Что у нас с результативностью? Знаете, мне каждый раз задают такой вопрос. Есть нападающие, которые умеют забивать, а есть те, кто умеет обороняться. На данный момент в «Тракторе» больше форвардов оборонительного плана, отсюда такое количество заброшенных шайб. Есть и травмированные игроки, ребята, которые в том году забивали по 20 шайб. Сейчас их нет, поэтому всё логично», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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