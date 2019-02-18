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Ландер: матч был важным, «Металлург» может стать соперником в первом раунде

Ландер: матч был важным, «Металлург» может стать соперником в первом раунде
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Антон Ландер поделился впечатлениями от игры с «Металлургом» (5:4).

«Получился очень весёлый и интересный матч, в таких приятно играть. Только наши удаления не понравилась.

Гол в первой же смене? Такое не очень часто случается, но мы были очень воодушевлены перед игрой, потому что знали про турнирное положение. Хотим получить преимущество своего льда в плей-офф, «Металлург» может быть нашим соперником в первом раунде, поэтому матч был очень важным. Хотелось сразу бежать побеждать, но, видимо, слишком сильно хотели и нахватали удалений в первом периоде.

Необычно результативная игра? Иногда так случается, в таких случаях нужно просто постараться забросить на одну шайбу больше. Мы много отыгрывались, но всё-таки смогли выйти вперёд в самой концовке, и это придаст нам хороших эмоций перед важными матчами», — цитирует Ландера официальный сайт клуба.

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