Ландер: матч был важным, «Металлург» может стать соперником в первом раунде

Нападающий «Ак Барса» Антон Ландер поделился впечатлениями от игры с «Металлургом» (5:4).



«Получился очень весёлый и интересный матч, в таких приятно играть. Только наши удаления не понравилась.



Гол в первой же смене? Такое не очень часто случается, но мы были очень воодушевлены перед игрой, потому что знали про турнирное положение. Хотим получить преимущество своего льда в плей-офф, «Металлург» может быть нашим соперником в первом раунде, поэтому матч был очень важным. Хотелось сразу бежать побеждать, но, видимо, слишком сильно хотели и нахватали удалений в первом периоде.



Необычно результативная игра? Иногда так случается, в таких случаях нужно просто постараться забросить на одну шайбу больше. Мы много отыгрывались, но всё-таки смогли выйти вперёд в самой концовке, и это придаст нам хороших эмоций перед важными матчами», — цитирует Ландера официальный сайт клуба.