Макдона — о 5:1: если бы не Василевский, игра была бы совсем другой

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона высоко оценил игру вратаря Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (5:1). Российский голкипер отразил 39 бросков (из них 20 — в первом периоде).

«В первом периоде они нас переигрывали. Если бы не Василевский, это была бы совсем другая игра. Во втором мы выглядели лучше, а в третьем показали свою силу», — цитирует Макдону официальный сайт НХЛ.

Главным героем встречи стал лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров, принявший участие во всех результативных атаках команды. В первом периоде он оформил дубль, а затем записал на свой счёт ассистентский хет-трик. Российский форвард достиг отметки в 99 очков в нынешнем сезоне. Кучеров за 22 игры до конца гладкого сезона вышел на четвёртое место в истории «Тампы» по очкам за один регулярный чемпионат.