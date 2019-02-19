Овечкин: не думаю о возможности забить 60 голов за сезон

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2).

«Надеюсь, мы возвращаемся к своей лучшей форме. Мы проиграли предыдущий матч, и сегодня нам нужно было отреагировать. Конечно, 3:2 — это хороший результат для нас, и вы могли видеть, что если у первой тройки не получалось забить или доиграть в атаке, то вторая линия подхватывала шайбу и делала работу. Мы играем просто, умно, хорошо перемещаемся по площадке. Отличные возможности появляются не только у меня, но и у других парней. Забить 60 голов за сезон? Я не думаю об этой возможности», — сказал Овечкин в эфире клубного телевидения.

Овечкин в снайперской гонке опережает на шесть шайб Джеффа Скиннера из «Баффало Сэйбрз». Всего в нынешнем сезоне на счету Александра 69 очков в 59 матчах – 42 гола и 27 результативных передач.