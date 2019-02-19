Дубль Овечкина помог «Вашингтону» продлить серию поражений «Лос-Анджелеса»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде переиграл «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2. Подопечные Уилли Дежардена потерпели пятое поражение подряд.

К 26-й минуте матча «столичная» команда создала комфортный задел в счёте — 3:0. Дублем отметился капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, ещё одна шайба на счету Бретта Коннолли. Усилий хозяев хватило на шайбы Алекса Иафалло и Ильи Ковальчука.

Овечкин в снайперской гонке опережает на шесть шайб Джеффа Скиннера из «Баффало Сэйбрз». Всего в нынешнем сезоне на счету Александра 69 очков в 59 матчах – 42 гола и 27 результативных передач.

«Вашингтон» одержал четвёртую победу в последних семи матчах, продолжая чередоватьвыигранный матч с поражением.