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Дубль Овечкина помог «Вашингтону» продлить серию поражений «Лос-Анджелеса»

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» продлить серию поражений «Лос-Анджелеса»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде переиграл «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2. Подопечные Уилли Дежардена потерпели пятое поражение подряд.

К 26-й минуте матча «столичная» команда создала комфортный задел в счёте — 3:0. Дублем отметился капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, ещё одна шайба на счету Бретта Коннолли. Усилий хозяев хватило на шайбы Алекса Иафалло и Ильи Ковальчука.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2019, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
2 : 3
0:2, 0:1, 2:0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Овечкин (Карлсон, Врана) – 11:48 (5x4), 0:2 – Коннолли (Бураковски, Орлов) – 12:08 (5x5), 0:3 – Овечкин (Карлсон, Бекстрём) – 25:27 (5x4), 1:3 – Иафалло (Браун, Ладю) – 48:20 (5x5), 2:3 – Ковальчук (Копитар, Даути) – 59:32 (6x5)

Овечкин в снайперской гонке опережает на шесть шайб Джеффа Скиннера из «Баффало Сэйбрз». Всего в нынешнем сезоне на счету Александра 69 очков в 59 матчах – 42 гола и 27 результативных передач.

«Вашингтон» одержал четвёртую победу в последних семи матчах, продолжая чередоватьвыигранный матч с поражением.

«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: Овечкин оформил дубль
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