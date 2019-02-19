Орсаг: по окончании сезона в «Слован» должен прийти новый инвестор

Главный тренер «Слована» Владимир Орсаг поделился мнением о дебютном для себя сезоне в КХЛ, а также заявил, что в братиславский клуб должен прийти новый инвестор.

«Клуб долго не знал, будет ли играть в КХЛ, и потому начал подготовку с большим опозданием. Когда в начале июня я возглавил команду, контракты были подписаны всего у двух игроков. Состав мы начали комплектовать, когда все подходящие кандидаты на рынке оказались уже разобраны. Изначально планировалось собрать лучших словацких хоккеистов и добавить к ним несколько качественных иностранцев. Однако на практике пришлось брать тех, кто был, и создавать команду на ходу. В итоге нам не хватало ни количества, ни качества.

«Слован» имел экономические проблемы ещё в прошлом году. Летом шли разговоры, что в клуб должен прийти новый спонсор, но этот процесс всё время откладывается. Риск был, и я его осознавал. Но как молодой специалист всё-таки решил принять это предложение. Два последних сезона я тренировал в словацкой Экстралиге и выиграл чемпионские титулы с клубом «Банска-Бистрица». Однако работать в КХЛ – это совсем другой уровень. Я очень рад, что получил такую возможность, и ни о чём не жалею. Думаю, нынешний сезон в профессиональном плане дал мне очень многое.

Почему начали отпускать игроков? Это было совместное решение. «Слован» закончит сезон 22 февраля, потом будет только тренироваться. Однако ряд наших хоккеистов выступает за сборные своих стран, перед чемпионатом мира им нужна игровая практика. Да и клубу сейчас приходится экономить. Нет никакого смысла держать в составе высокооплачиваемых игроков, когда чемпионат практически завершён. Все ждут, что будет дальше. По последней информации, новый инвестор должен прийти в клуб по окончании сезона. Говорят, что конкретика появится ближе к концу марта», — цитирует Орсага официальный сайт КХЛ.