Штепанек: хорошие игроки, зная о финансовых проблемах, не хотят идти в «Слован»

Вратарь «Слована» Якуб Штепанек поделился мнением о причинах неудачного выступления братиславского клуба в нынешнем сезоне КХЛ.

«Лев» и «Слован» не надо сравнивать. У «Льва» были хорошие финансовые возможности. Он создал европейскую команду мечты и с ней дошёл до финала. Команда ни в коем случае не опозорилась. Что касается «Слована», то финансовые возможности совсем другие. И многие хорошие словацкие игроки не хотят идти в «Слован», потому что знают о финансовых проблемах. А когда вы не можете выстроить команду из лучших словацких и, например, чешских игроков, то сложно конкурировать с главными клубами КХЛ.

Думаю, у чешских и словацких команд есть будущее в КХЛ. И болельщики бы это оценили. Если бы было голосование среди болельщиков «Слована», думаю, они поддержали бы сохранение команды в КХЛ. Болельщикам нравится ходить на игры с топ-клубами, но, с другой стороны, надо понимать, стоит ли поддерживать команду, которая постоянно проигрывает», — приводят слова Штепанека «Известия».