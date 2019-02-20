Битва «Салавата» с «Ак Барсом» и другие матчи дня

Сегодня, 20 февраля, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги будет сыграно сразу 12 матчей. «Чемпионат» предлагает своим читателям спрогнозировать итоги следующих встреч:



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

— «Амур» — «Барыс»

— «Куньлунь Ред Стар» — «Адмирал»

— «Сибирь» — «Автомобилист»

— «Салават Юлаев» — «Ак Барс»

— «Торпедо» — «Трактор»

— «Нефтехимик» — СКА

— «Северсталь» — «Динамо» Р

— «Витязь» — «Динамо» Мн

— «Динамо» М — «Металлург» Мг

— ХК «Сочи» — «Спартак»

— ЦСКА — «Локомотив»

— «Йокерит» — «Слован»

Принять участие в опросе можно в PlayBuzz,