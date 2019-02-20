Битва «Салавата» с «Ак Барсом» и другие матчи дня

Сегодня, 20 февраля, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги будет сыграно сразу 12 матчей. «Чемпионат» предлагает своим читателям спрогнозировать итоги следующих встреч:
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
— «Амур» — «Барыс»
— «Куньлунь Ред Стар» — «Адмирал»
— «Сибирь» — «Автомобилист»
— «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
— «Торпедо» — «Трактор»
— «Нефтехимик» — СКА
— «Северсталь» — «Динамо» Р
— «Витязь» — «Динамо» Мн
— «Динамо» М — «Металлург» Мг
— ХК «Сочи» — «Спартак»
— ЦСКА — «Локомотив»
— «Йокерит» — «Слован»
Принять участие в опросе можно в PlayBuzz,