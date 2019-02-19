Аскаров: обращаюсь ко всем игрокам, есть предложение от СКА – соглашайтесь

Вратарь «СКА-Варягов» и юниорской сборной России Ярослав Аскаров поделился мнением о системе развития молодых игроков СКА.

«У СКА на самом деле лучшая система развития игроков в Европе. Тут есть все условия для роста игроков: несколько тренажёрных залов, два катка, медицинский центр, столовая, гостиница. Причём всё рядом, даже на улицу выходить не надо. Хочу обратиться ко всем игрокам, у которых есть предложение от СКА, чтобы они долго не думали и соглашались.

Общался ли с Ильёй Воробьёвым? Когда приехали с Кубка вызова U17, Илья Петрович и весь тренерский штаб поздравили с победой, сказали: «Работай, и всё будет хорошо». Самое главное — не останавливаться. Я ещё ничего особо не сделал. Нужно пахать. Я ставлю перед собой очень высокие цели. В детстве все мечтают о КХЛ, НХЛ, выиграть Кубок Стэнли. Сейчас идёшь шаг за шагом – выиграть матч, выиграть турнир. Пытаюсь идти к своим целям», — сказал Аскаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.