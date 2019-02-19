Савилов — о вратарях в Беларуси: разве мы можем натурализовать Бобровского?

Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов поделился мнением о возможной натурализации голкипера для национальной сборной в рамках грядущего домашнего ЧМ-2021.



«У нас есть Кульбаков, Мильчаков, Карнаухов и другие голкиперы, которые способны себя в ближайшие два года проявить. Что касается идеи натурализации, то можете ли вы назвать мне голкипера, который заведомо сильнее наших вратарей и при этом готов сменить спортивное гражданство? Разве мы можем сейчас натурализовать Бобровского, Василевского или Прайса?



Мезин? Когда он приехал к нам, то не был хоккеистом высочайшего уровня. Он им стал в последующие годы», — приводит слова функционера «Страница хоккея Беларуси».



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