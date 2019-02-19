Юсупов: вопрос, будет «Адмирал» в КХЛ или нет, уже не обсуждается

Президент «Адмирала» из Владивостока Заирбек Юсупов рассказал, что клуб гарантировал себе прописку в Континентальной хоккейной лиге.



«Когда мы начинали работу в «Адмирале» три-четыре месяца назад, мы декларировали стабильность, говорили о том, что у клуба есть характер, есть перспектива. Выражали осторожную уверенность, что мы из КХЛ не уйдём, потому что на то есть много причин. И сейчас мы видим, что плохая история, которая была с «Адмиралом», уже позади. Мы знаем, что нужно делать.



Вячеслав Александрович Фетисов как профессионал пообщался с нашим главным тренером и дал самые положительные отзывы о его работе. На самом деле, глядя на последние успехи «Адмирала», не вижу причины, чтобы не подписать новый контракт с Сергеем Светловым и его командой.



Вопрос, будет «Адмирал» в КХЛ или нет, уже не обсуждается. Будем идти дальше быстрыми шагами, нам ничего не мешает развиваться, понимаем, что в новом сезоне нам нужно будет выступать на новом уровне. Мы к этому готовы, для этого есть все условия.



Для того чтобы войти в новый сезон с сильной командой, нужны три составляющие: хороший тренерский штаб, качественные игроки и, конечно, деньги – без них никуда всё-таки. На сегодняшний день мы определились с тренерским штабом, со спонсорами, делаем всё, чтобы сохранить костяк игроков из действующей команды. И, конечно, будем добавлять новых игроков. В том числе и легионеров. Некоторое время назад звучали заявления, что не будет в «Адмирале» иностранцев. Мы с таким подходом не согласны – будем легионеров брать, но правильных, хороших, за честные деньги – тех, которые помогут нам укрепить команду», — цитирует функционера официальный сайт клуба.

«Адмирал» уже остался в КХЛ. Рейтинг клубов – филькина грамота? Теперь лигу может ждать большой скандал. Во всём виновата поспешность клуба из Владивостока.