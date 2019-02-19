Фридман: ситуация с Бобровским мутная, он не хочет терять рычаг влияния

Известный североамериканский обозреватель Эллиотт Фридман поделился мнением о ситуации с голкипером «Коламбус Блю Джекетс» Сергеем Бобровским. Российский вратарь отказался от продления контракта с клубом и летом может покинуть его как свободный агент.
«Ситуация с Сергеем Бобровским мутная. Он дал понять, что готов рассмотреть возможность перехода в несколько клубов, но нет информации о том, что он согласился официально предоставить данную информацию „Коламбусу“. Когда он подаст подобный список, это сделает его обязательным. Сергей не хочет терять рычаг влияния. Также говорят, что „Коламбус“ недавно вновь предложил ему новый контракт, но выглядит это не слишком оптимистично», — приводит слова Фридмана Sportsnet.
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