Энрот: хочу получить ещё один шанс в сильнейшей лиге мира

Голкипер Юнас Энрот, недавно покинувший минское «Динамо», рассказал о желании ещё раз попробовать силы в Национальной хоккейной лиге.



«Карьера в НХЛ? Это моя главная цель. Работаю, чтобы достичь ее и получить еще один шанс в сильнейшей лиге мира. В конце концов, мне всего тридцать, впереди много лет карьеры…



Как оцениваю проведенное в Минске время? Безусловно, эти годы принесли пользу. Получил новый опыт, выступая во второй по силе лиге мира в окружении классных мастеров. Жаль только, мы ни разу не пробились в плей-офф. Ведь это было главной целью команды.



Первый минский сезон был чуть лучше, но и во втором, мне кажется, я действовал хорошо. Конечно, хотелось бы более успешного результата для команды. Но в целом между двумя сезонами значительной разницы нет. Они получились похожими.



Смена тренера? Не особенно. В принципе, для меня всё осталось по-прежнему. Наверное, полевым игрокам в этом плане пришлось сложнее: у Горди Дуайера одна система, у Андрея Сидоренко – другая», — цитирует вратаря «Прессбол».

Юнас Энрот покидает минское «Динамо», вратарь продолжит карьеру в Швеции