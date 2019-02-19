Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Энрот: хочу получить ещё один шанс в сильнейшей лиге мира

Энрот: хочу получить ещё один шанс в сильнейшей лиге мира
Хоккей / КХЛ

Голкипер Юнас Энрот, недавно покинувший минское «Динамо», рассказал о желании ещё раз попробовать силы в Национальной хоккейной лиге.

«Карьера в НХЛ? Это моя главная цель. Работаю, чтобы достичь ее и получить еще один шанс в сильнейшей лиге мира. В конце концов, мне всего тридцать, впереди много лет карьеры…

Как оцениваю проведенное в Минске время? Безусловно, эти годы принесли пользу. Получил новый опыт, выступая во второй по силе лиге мира в окружении классных мастеров. Жаль только, мы ни разу не пробились в плей-офф. Ведь это было главной целью команды.

Первый минский сезон был чуть лучше, но и во втором, мне кажется, я действовал хорошо. Конечно, хотелось бы более успешного результата для команды. Но в целом между двумя сезонами значительной разницы нет. Они получились похожими.

Смена тренера? Не особенно. В принципе, для меня всё осталось по-прежнему. Наверное, полевым игрокам в этом плане пришлось сложнее: у Горди Дуайера одна система, у Андрея Сидоренко – другая», — цитирует вратаря «Прессбол».

Юнас Энрот покидает минское «Динамо», вратарь продолжит карьеру в Швеции
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент