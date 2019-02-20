Шайба Наместникова принесла «Рейнджерс» победу в матче с «Каролиной»

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей. «Харрикейнз» прервали свою серию побед из трёх матчей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в матче забросил форвард Владислав Наместников. Дебютным голом в составе гостей отметился Коннор Брикли. Голкипер «Нью-Йорка» Хенрик Лундквист отразил 43 броска из 44.

Видео гола Наместникова также доступно на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провёл на льду 15 минут 33 секунды, нанёс три броска в створ ворот и набрал 1 (0+1) очко. В активе форварда «Каролины» Андрея Свечникова отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+1»