Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Витязь» — «Динамо» Мн. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Монреаль» — «Коламбус»: Доми устроил драку с Фолиньо

«Монреаль» — «Коламбус»: Доми устроил драку с Фолиньо
Хоккей / НХЛ

«Монреаль Канадиенс» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл-центр» в Монреале и закончилась со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) в пользу хозяев.

Во втором периоде драку между собой устроили нападающие Ник Фолиньо и Макс Доми. Фолиньо сумел нанести больше ударов и повалил своего соперника. Позже Фолиньо отметился заброшенной шайбой.

Посмотреть видео также можно на YouTube-канале Sportsnet.

«Доми зачем-то схватил меня. Я совсем этого не ожидал. Сказал ему, что не играл грязно и не наносил травму игроку соперника. Ответил, что если хочешь драться, то давай драться», — сказал Фолиньо после игры.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

«Панарин наложил в штаны». Зачем Торторелла прилюдно обидел свою звезду?
Вопрос: кто после этого болен?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент