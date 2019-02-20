«Монреаль» — «Коламбус»: Доми устроил драку с Фолиньо

«Монреаль Канадиенс» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл-центр» в Монреале и закончилась со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) в пользу хозяев.



Во втором периоде драку между собой устроили нападающие Ник Фолиньо и Макс Доми. Фолиньо сумел нанести больше ударов и повалил своего соперника. Позже Фолиньо отметился заброшенной шайбой.

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«Доми зачем-то схватил меня. Я совсем этого не ожидал. Сказал ему, что не играл грязно и не наносил травму игроку соперника. Ответил, что если хочешь драться, то давай драться», — сказал Фолиньо после игры.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

