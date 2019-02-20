Итоги дня в НХЛ для россиян: Малкин догнал Дацюка, голы Сергачёва и Наместникова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно девять матчей. В играх приняли участие 15 российских хоккеистов. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сделал 604-ю результативную передачу в НХЛ и догнал Павла Дацюка, четвёртую шайбу в регулярном чемпионате забросил защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв, голом отметился форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников.
|Вратарь
|Клуб
|Броски
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
Худобин
|«Коламбус»
«Даллас»
|29 из 32
42 из 46
|90,6
91,3
|2:3
3:5
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Время
|Дадонов (н)
Малкин (н)
Кучеров (н)
Сергачёв (з)
Проворов (з)
Бучневич (н)
Наместников (н)
А. Свечников (н)
Зайцев (з)
Барбашёв (н)
Тарасенко (н)
Ничушкин (н)
Радулов (н)
|«Флорида»
«Питтсбург»
«Тампа-Бэй»
«Тампа-Бэй»
«Филадельфия»
«Рейнджерс»
«Рейнджерс»
«Каролина»
«Торонто»
«Сент-Луис»
«Сент-Луис»
«Даллас»
«Даллас»
|0+1
0+1
0
1+0
0
0+1
1+0
0+1
0+1
0
0
0
0
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0
0
0
0
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+2
0
0
0
0
|0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|3
0
1
3
0
3
1
2
2
0
5
1
8
|0
1
0
1
3
0
0
2
1
0
0
2
0
|16,09
15,35
19,08
17,59
26,03
15,33
14,22
13,11
20,43
9,14
21,00
8,55
22,14