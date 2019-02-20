Итоги дня в НХЛ для россиян: Малкин догнал Дацюка, голы Сергачёва и Наместникова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно девять матчей. В играх приняли участие 15 российских хоккеистов. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сделал 604-ю результативную передачу в НХЛ и догнал Павла Дацюка, четвёртую шайбу в регулярном чемпионате забросил защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв, голом отметился форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников.

Вратарь Клуб Броски %ОБ Счёт Бобровский



Худобин «Коламбус»



«Даллас» 29 из 32



42 из 46 90,6



91,3 2:3



3:5