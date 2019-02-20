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Итоги дня в НХЛ для россиян: Малкин догнал Дацюка, голы Сергачёва и Наместникова

Итоги дня в НХЛ для россиян: Малкин догнал Дацюка, голы Сергачёва и Наместникова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно девять матчей. В играх приняли участие 15 российских хоккеистов. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сделал 604-ю результативную передачу в НХЛ и догнал Павла Дацюка, четвёртую шайбу в регулярном чемпионате забросил защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв, голом отметился форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников.

ВратарьКлубБроски%ОБСчёт
Бобровский

Худобин		«Коламбус»

«Даллас»		29 из 32

42 из 46		90,6

91,3		2:3

3:5
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыВремя
Дадонов (н)

Малкин (н)

Кучеров (н)

Сергачёв (з)

Проворов (з)

Бучневич (н)

Наместников (н)

А. Свечников (н)

Зайцев (з)

Барбашёв (н)

Тарасенко (н)

Ничушкин (н)

Радулов (н)		«Флорида»

«Питтсбург»

«Тампа-Бэй»

«Тампа-Бэй»

«Филадельфия»

«Рейнджерс»

«Рейнджерс»

«Каролина»

«Торонто»

«Сент-Луис»

«Сент-Луис»

«Даллас»

«Даллас»		0+1

0+1

0

1+0

0

0+1

1+0

0+1

0+1

0

0

0

0		+1

0

-1

0

0

0

0

+1

+2

0

0

0

0		0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0		3

0

1

3

0

3

1

2

2

0

5

1

8		0

1

0

1

3

0

0

2

1

0

0

2

0		16,09

15,35

19,08

17,59

26,03

15,33

14,22

13,11

20,43

9,14

21,00

8,55

22,14
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