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Владелец «Каролины»: я рад, что Дон Черри говорит о нас, пусть продолжает

Владелец «Каролины»: я рад, что Дон Черри говорит о нас, пусть продолжает
Хоккей / НХЛ

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» Том Дандон прокомментировал критику в адрес его команды со стороны известного тренера и комментатора Дона Черри. Напомним, Черри в очередной раз остался недоволен весёлыми празднованиями победы от игроков «ураганов».

«Я действительно наслаждался выступлением Черри, выслушал пару его выступлений. Не могу сказать, что хорошо с ним знаком, но знаю, что он увеличивает интерес к хоккею и заботится о нём.

Я думаю, что мы делаем всё правильно. Если бы мы этим кому-то вредили, тогда это следовало бы прекратить. Но я рад, что Черри говорит о нас. Люди не всегда говорят о «Каролине», поэтому пусть Черри продолжает это делать», — цитирует Дандона ESPN.

Как Свечников стал шайбой. Никто в НХЛ не празднует так, как «Каролина»
Они поняли, что хоккей должен быть весёлым. И понеслось.
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