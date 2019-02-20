Уиркош: ревность к высоким зарплатам спортсменов можно встретить везде

Защитник минского «Динамо» Патрик Уиркош поделился мнением о высоких зарплатах хоккеистов.



«Знаю, что многим атлетам очень повезло делать то, что они делают. Вне всяких сомнений, соревноваться на высоком уровне – это круто! Однако многие люди действительно не понимают, чем приходиться жертвовать. И речь не только о самих спортсменах, но и о их семьях. Родителям нужно очень много инвестировать средств и времени: поездки, турниры, ночные тренировки… Отлично знаю это на собственном примере. К тому же не каждый родитель отпустит ребенка из дома в 16 лет. А потом не видишь сына на Рождество следующие 10 лет… Я действительно благодарен за то, что делаю сейчас. Счастлив, что играю в хоккей на высоком уровне и могу хорошо зарабатывать. Но при этом прекрасно помню, чего стоил этот путь.



Завидуют ли в Канаде высоким зарплатам игроков? Думаю, что подобную ревность можно встретить в любой стране. Негатив есть всегда. Например, жертвуешь одному благотворительному фонду, а тебе пишут, мол, нет, стоило помочь другому», — цитирует игрока официальный сайт клуба.