«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 20 февраля, в Уфе состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с участием местного «Салавата Юлаева» и казанского «Ак Барса». Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Салават Юлаев» — «Ак Барс»



Напомним, «Салават Юлаев» уже гарантировал себе шестое место в Восточной конференции. Место «Ак Барса» в лидерской восьмёрке ещё не определено, соперником по первому раунду может стать и Уфа.