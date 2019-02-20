Клуб из Узбекистана может появиться в ВХЛ уже в этом году

Клуб из Узбекистана может появиться в Высшей хоккейной лиге уже в этом году, сообщил президент Федерации хоккея Узбекистана Бахтиер Фазылов.



«Важным шагом на пути интеграции в большой мировой хоккей будет создание национального клуба и его участие в чемпионате Высшей хоккейной лиги России, возможно, уже в этом году. Этот опыт может стать неоценимым, если мы примем решение начать выступление в сильнейшей лиге континента — КХЛ.



Это — в будущем, когда страна будет воспринимать хоккей как неотъемлемую часть своей спортивной жизни, а ожидание хоккейных баталий и их результаты станут предметом жарких споров болельщиков по всему Узбекистану. И это будущее рождается уже сегодня — с первого национального чемпионата и открытия «Хумо Арены», — цитирует функционера издание Uza.

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