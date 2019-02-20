«Трактор» гарантировал себе место в плей-офф КХЛ после осечки «Сибири»

«Сибирь», потерпевшая поражение в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:4), лишилась шансов пробиться в плей-офф. В то же время «Трактор» гарантировал себе место в топ-8 на Востоке.



«Сибирь» имеет в активе 54 очка в 61 матче, тогда как у «Трактора» 58 очков в 60 матчах. Сегодня, 20 февраля, команда из Челябинска в гостевом матче сыграет с нижегородским «Торпедо», начало встречи — в 19:00 мск.



«Автомобилист» ранее гарантировал себе первое место в Восточной конференции и получил первый номер посева в плей-офф.



Турнирная таблица КХЛ

Видеообзор матча «Сибирь» — «Автомобилист» можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.