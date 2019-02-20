Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Витязь» — «Динамо» Мн. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Трактор» гарантировал себе место в плей-офф КХЛ после осечки «Сибири»

«Трактор» гарантировал себе место в плей-офф КХЛ после осечки «Сибири»
Хоккей / КХЛ

«Сибирь», потерпевшая поражение в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:4), лишилась шансов пробиться в плей-офф. В то же время «Трактор» гарантировал себе место в топ-8 на Востоке.

«Сибирь» имеет в активе 54 очка в 61 матче, тогда как у «Трактора» 58 очков в 60 матчах. Сегодня, 20 февраля, команда из Челябинска в гостевом матче сыграет с нижегородским «Торпедо», начало встречи — в 19:00 мск.

«Автомобилист» ранее гарантировал себе первое место в Восточной конференции и получил первый номер посева в плей-офф.

Турнирная таблица КХЛ

Видеообзор матча «Сибирь» — «Автомобилист» можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент