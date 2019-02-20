«Слован» на матч с «Йокеритом» заявил запасным вратарём нападающего

«Слован» заявил на матч с «Йокеритом» три пятёрки полевых игроков и одного вратаря. Запасным голкипером переоделся нападающий Кейси Бейли.



Войвода (Бэйли)



Серсен – Бачик, Сукель – Лишка – Еглич

Клок – Грман, Таффе – Ро – Чипчура

Болдижар – Шварны, Слобода – Баранов – Буц



Словацкая команда занимает последнее место в Западной конференции и отпускает своих игроков в европейские чемпионаты. Среди покинувших «Слован» в последний месяц — Эрик Желина, Рудольф Червены, Марек Чильяк.

На «Чемпионате» доступна прямая видеотрансляция матча «Йокерит» — «Слован».