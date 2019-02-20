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«Слован» на матч с «Йокеритом» заявил запасным вратарём нападающего

«Слован» на матч с «Йокеритом» заявил запасным вратарём нападающего
Хоккей / КХЛ

«Слован» заявил на матч с «Йокеритом» три пятёрки полевых игроков и одного вратаря. Запасным голкипером переоделся нападающий Кейси Бейли.

Войвода (Бэйли)

Серсен – Бачик, Сукель – Лишка – Еглич
Клок – Грман, Таффе – Ро – Чипчура
Болдижар – Шварны, Слобода – Баранов – Буц

Словацкая команда занимает последнее место в Западной конференции и отпускает своих игроков в европейские чемпионаты. Среди покинувших «Слован» в последний месяц — Эрик Желина, Рудольф Червены, Марек Чильяк.

На «Чемпионате» доступна прямая видеотрансляция матча «Йокерит» — «Слован».

От них ждали большего. 13 игроков КХЛ, которых спасёт только плей-офф
Им нужно серьёзно прибавить в Кубке Гагарина.
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