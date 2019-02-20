Цулыгин: Умарк приболел, у него простуда

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу команды над «Ак Барсом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ и объяснил отсутствие в заявке нападающего Линуса Умарка.



«Хорошая, боевая игра. Понравилось, как действовали «пять на пять», когда были в равных составах. Немного не задалась игра в большинстве и меньшинстве, над этими компонентами нужно ещё поработать, найти золотую середину, чтобы решать матчи в этих моментах. Ребята — молодцы, выложились, полностью отыграли, боролись до последнего, несмотря на то что проигрывали.



Хотелось бы поздравить болельщиков с окончанием регулярного чемпионата, хорошо, что дома закончили победой. Сейчас готовимся к плей-офф, там всё с нуля, все в одинаковом положении.



Почему пропускал матч Умарк? Приболел, у него простуда. Ждём, что выйдет со дня на день и начнёт тренировки.



Насколько важно было сегодня победить? Всегда важно побеждать, неважно, выиграл ты до этого или проиграл. Понятно, что приятно, особенно болельщикам», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.