«Сочи» одержал победу над московским «Спартаком» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:0.
В первом периоде отличился Эрик О'Делл, реализовавший буллит. А на 45-й минуте преимущество хозяев удвоил Мартин Бакош.
Таким образом, сочинцы гарантировали себе место в плей-офф. Команда Сергея Зубова занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 64 очками. «Спартак» идёт на шестой строчке, и у него в активе также 64 очка.
«Сочи» одолел «Спартак», обеспечив себе место в плей-офф