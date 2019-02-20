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«Сочи» одолел «Спартак», обеспечив себе место в плей-офф

«Сочи» одолел «Спартак», обеспечив себе место в плей-офф
Хоккей / КХЛ

«Сочи» одержал победу над московским «Спартаком» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:0.

В первом периоде отличился Эрик О'Делл, реализовавший буллит. А на 45-й минуте преимущество хозяев удвоил Мартин Бакош.

Таким образом, сочинцы гарантировали себе место в плей-офф. Команда Сергея Зубова занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 64 очками. «Спартак» идёт на шестой строчке, и у него в активе также 64 очка.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2019, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
2 : 0
1:0, 0:0, 1:0
Спартак
Москва
1:0 – О'Делл – 05:05 (бул), 2:0 – Бакош – 44:12 (5x4), – (Калетник) –
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