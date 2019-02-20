«Сочи» одолел «Спартак», обеспечив себе место в плей-офф

«Сочи» одержал победу над московским «Спартаком» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:0.



В первом периоде отличился Эрик О'Делл, реализовавший буллит. А на 45-й минуте преимущество хозяев удвоил Мартин Бакош.



Таким образом, сочинцы гарантировали себе место в плей-офф. Команда Сергея Зубова занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 64 очками. «Спартак» идёт на шестой строчке, и у него в активе также 64 очка.