«Йокерит» разгромил «Слован» — 7:1

«Йокерит» одержал уверенную победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со «Слованом» — 7:1.



Дубль в составе хозяева оформил Ессе Йоэнсуу. По одной шайбе забросили Стив Мозес, Томи Мяки, Брайан О'Нилл, Марко Анттила и Оливер Лауридсен. На 58-й минуте гол престижа забил нападающий гостей Адам Лишка.

«Йокерит» занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 80 очков. «Слован» идёт на 12-й строчке. В заключительном туре финская команда в родных стенах сыграет с минским «Динамо», а словакам предстоит выезд в Сочи. Оба поединка состоятся в пятницу, 22 февраля.