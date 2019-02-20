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«Йокерит» разгромил «Слован» — 7:1

«Йокерит» разгромил «Слован» — 7:1
Хоккей / КХЛ

«Йокерит» одержал уверенную победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со «Слованом» — 7:1.

Дубль в составе хозяева оформил Ессе Йоэнсуу. По одной шайбе забросили Стив Мозес, Томи Мяки, Брайан О'Нилл, Марко Анттила и Оливер Лауридсен. На 58-й минуте гол престижа забил нападающий гостей Адам Лишка.

«Йокерит» занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 80 очков. «Слован» идёт на 12-й строчке. В заключительном туре финская команда в родных стенах сыграет с минским «Динамо», а словакам предстоит выезд в Сочи. Оба поединка состоятся в пятницу, 22 февраля.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2019, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2 : 1
0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0
Локомотив
Ярославль
0:1 – Козун (Локтионов) – 00:54 (5x5), 1:1 – Слепышев (Григоренко, Марченко) – 59:49 (6x5), 2:1 – Григоренко – 65:00 ( ПБ)
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