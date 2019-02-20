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«Витязь» одолел минское «Динамо»

«Витязь» одолел минское «Динамо»
Хоккей / КХЛ

«Витязь» переиграл минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3.

Хозяева забили два быстрых гола и к 5-й минуте вели со счётом 2:0 — отличились Алексей Макеев и Михал Ржепик. На 13-й минуте шайбу забросил нападающий гостей Теэму Пулккинен. На 24-й минуте команда из Московской области реализовала большинство, результативным оказался бросок Геннадия Столярова. В начале третьего периода минчане смогли отыграть дефицит в два гола после бросков Евгения Лисовца и Пулккинена. Но вскоре Миро Аалтонен вновь вывел хозяев вперёд, и в итоге его шайба оказалась последней в этой встрече.

«Витязь» прервал свою серию из шести поражений подряд и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» располагается на 11-й строчке.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2019, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
4 : 3
2:1, 1:0, 1:2
Динамо Мн
Минск
1:0 – Макеев (Мозик) – 02:26 (5x5), 2:0 – Ржепик (Сёмин) – 03:51 (5x5), 2:1 – Пулккинен (Терещенко, Хауден) – 12:18 (5x5), 3:1 – Столяров (Аалтонен, Ржепик) – 23:18 (5x4), 3:2 – Лисовец (Костицын, Хенкель) – 42:13 (5x4), 3:3 – Пулккинен (Ковыршин) – 43:48 (5x5), 4:3 – Аалтонен (Сёмин, Ржепик) – 45:37 (5x4)
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