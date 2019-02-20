«Витязь» одолел минское «Динамо»

«Витязь» переиграл минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3.



Хозяева забили два быстрых гола и к 5-й минуте вели со счётом 2:0 — отличились Алексей Макеев и Михал Ржепик. На 13-й минуте шайбу забросил нападающий гостей Теэму Пулккинен. На 24-й минуте команда из Московской области реализовала большинство, результативным оказался бросок Геннадия Столярова. В начале третьего периода минчане смогли отыграть дефицит в два гола после бросков Евгения Лисовца и Пулккинена. Но вскоре Миро Аалтонен вновь вывел хозяев вперёд, и в итоге его шайба оказалась последней в этой встрече.

«Витязь» прервал свою серию из шести поражений подряд и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» располагается на 11-й строчке.