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Сергеев: в голове возможную серию с «Ак Барсом» не держим

Сергеев: в голове возможную серию с «Ак Барсом» не держим
Хоккей / КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Артём Сергеев прокомментировал итоги матча с «Ак Барсом» (3:2 ОТ).

«Хорошая игра, здорово, что выиграли. Спасибо болельщикам, что стадион заполнили. В голове возможную серию с «Ак Барсом» не держим, но знаем, что они в числе возможных соперников. Поэтому просто хорошо сыграли, как последний экзамен перед плей-офф.

Бывает, что не заходит, а бывают игры, когда залетает всё. Всё дело в реализации своих моментов.

Самочувствие было хорошее, не сказать, что были чувства, будто долго не играл. В сезоне сыграл почти 60 матчей, так что такой перерыв не особо дал себя знать.

Планы до плей-офф? Завтра отдохнём, потом соберёмся и начнём усиленно готовиться к играм плей-офф», – передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

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