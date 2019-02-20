Сергеев: в голове возможную серию с «Ак Барсом» не держим

Защитник «Салавата Юлаева» Артём Сергеев прокомментировал итоги матча с «Ак Барсом» (3:2 ОТ).



«Хорошая игра, здорово, что выиграли. Спасибо болельщикам, что стадион заполнили. В голове возможную серию с «Ак Барсом» не держим, но знаем, что они в числе возможных соперников. Поэтому просто хорошо сыграли, как последний экзамен перед плей-офф.



Бывает, что не заходит, а бывают игры, когда залетает всё. Всё дело в реализации своих моментов.



Самочувствие было хорошее, не сказать, что были чувства, будто долго не играл. В сезоне сыграл почти 60 матчей, так что такой перерыв не особо дал себя знать.



Планы до плей-офф? Завтра отдохнём, потом соберёмся и начнём усиленно готовиться к играм плей-офф», – передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.