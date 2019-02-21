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Дубль Кейна и гол Анисимова помогли «Чикаго» обыграть «Детройт»

Дубль Кейна и гол Анисимова помогли «Чикаго» обыграть «Детройт»
Хоккей / НХЛ

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на выезде в овертайме обыграл «Детройт Ред Уингз» — 5:4. Гости вели со счётом 4:1, но «красные крылья» смогли перевести игру в дополнительное время.

Дубль в составе гостей оформил второй бомбардир лиги Патрик Кейн. По заброшенной шайбе на счету Артёма Анисимова, Брэндона Саада и Алекса Дебринкэта. В составе «Детройта» дубли в активе Дилана Ларкина и Андреаса Атанасиу.

На счету Анисимова также показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа, 3 броска в створ и 55% выигранных вбрасываний за 16.30 на льду (1.33 – в меньшинстве).

«Чикаго» одержал 10-ю победу в 12 матчах и закрепился в зоне плей-офф Западной конференции, набрав 61 очко. У «Детройта» (55) три поражения подряд, он – 14-й на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2019, четверг. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
4 : 5
1:3, 0:1, 3:0, 0:1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 – Анисимов – 01:39 (5x5), 1:1 – Ларкин (Манта, Гронек) – 06:37 (5x5), 1:2 – Саад (Сикура, Уорд) – 12:03 (5x5), 1:3 – Дебринкэт (Строум, Густафссон) – 16:51 (5x5), 1:4 – Кейн (Густафссон) – 21:16 (5x5), 2:4 – Ларкин (Дейли, Манта) – 44:19 (5x5), 3:4 – Атанасиу (Манта, Ларкин) – 45:22 (5x4), 4:4 – Атанасиу (Манта, Грин) – 58:34 (6x5), 4:5 – Кейн (Густафссон, Тэйвз) – 62:42 (3x3)
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