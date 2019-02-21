Дубль Кейна и гол Анисимова помогли «Чикаго» обыграть «Детройт»

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на выезде в овертайме обыграл «Детройт Ред Уингз» — 5:4. Гости вели со счётом 4:1, но «красные крылья» смогли перевести игру в дополнительное время.

Дубль в составе гостей оформил второй бомбардир лиги Патрик Кейн. По заброшенной шайбе на счету Артёма Анисимова, Брэндона Саада и Алекса Дебринкэта. В составе «Детройта» дубли в активе Дилана Ларкина и Андреаса Атанасиу.

На счету Анисимова также показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа, 3 броска в створ и 55% выигранных вбрасываний за 16.30 на льду (1.33 – в меньшинстве).

«Чикаго» одержал 10-ю победу в 12 матчах и закрепился в зоне плей-офф Западной конференции, набрав 61 очко. У «Детройта» (55) три поражения подряд, он – 14-й на Востоке.