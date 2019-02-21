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«Калгари» одержал третью победу подряд, обыграв «Айлендерс»

«Калгари» одержал третью победу подряд, обыграв «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:2.

Хозяева провели две результативные атаки в первом периоде усилиями Микаэля Баклунда и Трэвиса Хамоника. «Островитяне» сравняли счёт, заброшенными шайбами отметились Кейси Сизикас и Андерс Ли. На 47-й минуте Марк Янковски вновь вывел «огоньков» вперёд. Через 28 секунд Джонни Годро увеличил преимущество канадского клуба, отличившись в большинстве.

Самым результативным игроком встречи стал Баклунд, набравший 2 (1+1) очка. Также на его счету 14 штрафных минут.

«Калгари» одержал третью победу подряд и закрепился на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 81 очко. «Айлендерс» (76) потерпели второе поражение в четырёх матчах. «Островитяне» — третьи на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2019, четверг. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
4 : 2
2:0, 0:1, 2:1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Баклунд (Фролик) – 05:00 (5x5), 2:0 – Хэмоник (Баклунд, Линдхольм) – 15:59 (5x5), 2:1 – Сизикас (Бейли, Тэйвз) – 29:51 (5x5), 2:2 – Ли (Эберле, Нельсон) – 41:18 (5x5), 3:2 – Чарник (Янковски, Андерссон) – 46:10 (5x5), 4:2 – Годро (Джордано, Монахан) – 46:38 (5x4)
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