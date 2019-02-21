«Калгари» одержал третью победу подряд, обыграв «Айлендерс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:2.

Хозяева провели две результативные атаки в первом периоде усилиями Микаэля Баклунда и Трэвиса Хамоника. «Островитяне» сравняли счёт, заброшенными шайбами отметились Кейси Сизикас и Андерс Ли. На 47-й минуте Марк Янковски вновь вывел «огоньков» вперёд. Через 28 секунд Джонни Годро увеличил преимущество канадского клуба, отличившись в большинстве.

Самым результативным игроком встречи стал Баклунд, набравший 2 (1+1) очка. Также на его счету 14 штрафных минут.

«Калгари» одержал третью победу подряд и закрепился на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 81 очко. «Айлендерс» (76) потерпели второе поражение в четырёх матчах. «Островитяне» — третьи на Востоке.