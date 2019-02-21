Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня регулярного чемпионата.



Первой звездой дня признан нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн. В матче с «Детройт Ред Уингз» (5:4 ОТ) американский форвард забросил две шайбы, включая победный гол в овертайме. Он продлил результативную серию до 19 матчей.



Второй звездой дня назван форвард «Колорадо Эвеланш» Карл Сёдерберг, набравший 3 (1+2) очка в игре с «Виннипег Джетс» (7:1).



Замкнул тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня голкипер «Бостон Брюинз» Ярослав Галак. Он отразил 31 бросок из 33 (93,9%) в матче с «Вегас Голден Найтс» (3:2 Б) и помог «медведям» одержать седьмую победу подряд.

Кейн приблизился к Кучерову в бомбардирской гонке, к Овечкину – в снайперской