«Даллас» подписал новый контракт с Хэнли на $ 1,4 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» заключил новый контракт со своим защитником Джоэлом Хэнли, информирует «твиттер» Complete Hockey News. 27-летний хоккеист поставил подпись под двухсторонним контрактом сроком на два сезона. Зарплата Хэнли составит $ 700 тыс. в год при условии выступления на уровне НХЛ и 287 тыс. на уровне АХЛ.



В текущем регулярном чемпионате НХЛ Хэнли принял участие в 16 матчах за основную команду, не сумев записать на свой счёт очков. В среднем хоккеист проводил на площадке около 14 минут за игру при показателе полезности «0» и нуле штрафных минут. В АХЛ защитник провёл 36 игр за «Техас», заработав 13 (2+11) очков. Отметим, что в декабре его выставляли на драфт отказов.