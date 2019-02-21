Источник: «Анахайм» подпишет с Сильвербергом контракт на $ 26 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» согласовал условия нового контракта с форвардом Якобом Сильвербергом, сообщает Orange County Register. По имеющейся информации, 28-летний хоккеист планирует поставить подпись под пятилетним контрактом на общую сумму $ 26,25 млн. Таким образом, средняя зарплата шведского игрока за сезон составит $ 5,25 млн. Сделку планируют подтвердить после окончания дедлайна НХЛ.



Сильверберг принял участие в 51 встрече текущего регулярного чемпионата НХЛ, сумев записать в актив 24 (16+8) балла при показателе полезности "-15" и 24 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводит на площадке около 17 минут за игру.



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